Mutter soll Sohn und Freunde zu Raub überredet haben

Eine Mutter aus Berlin soll ihren Sohn und zwei seiner Freunde zu einem Raub angestiftet haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft. Auch gegen einen 19-jährigen Verdächtigen erließ der Richter am Montag Haftbefehl, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der junge Mann, der 17 Jahre alte Sohn der Frau und ein gleichaltriger Freund haben demnach in der vergangenen Woche ein Geschäft in Berlin-Altglienicke überfallen. Zwei von ihnen sollen den Inhaber dabei mit einer Schusswaffe bedroht und geschlagen haben. Der dritte Tatverdächtige habe sie dann in einem Fluchtauto weggefahren.

Vergangenen Mittwoch, einen Tag nach der Tat, nahm die Polizei die drei Männer fest. Während der Ermittlungen erhärtete sich nach Angaben der Behörde der Verdacht gegen die Mutter des Fluchtwagenfahrers, die jungen Männer zu der Tat überredet zu haben. Der Sohn und der andere 17-Jährige blieben vorerst auf freiem Fuß.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen