Brandenburger Koalition gegen Weiterbetrieb von Tegel

Der Flughafen Schönefeld hat in Brandenburg wegen des erwarteten Lärms viele Gegner. Doch die Regierungskoalition hält nichts von einem Weiterbetrieb von Tegel.

Berlin (dpa/bb) - Die rot-rote Koalitionsregierung in Brandenburg lehnt einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nach Inbetriebnahme des neuen Großflughafens BER ab. Die Diskussion sei abwegig und Quatsch, sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag in Potsdam. Ein Parallelbetrieb von mehr als sechs Monaten stelle die Planfeststellung für den BER infrage und gefährde das Projekt als Ganzes, sagte auch Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers.