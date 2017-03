Streit um schwarz-rot-goldenen Pflasterweg

Es klingt wie eine Posse aus der brandenburgischen Provinz: Der oberste Denkmalpfleger und ein Landrat streiten um einen Weg in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Hintergrund ist nicht etwa Nationalismus, sondern der Zahn der Zeit.

Seelow (dpa/bb) - Um einen leuchtend schwarz-rot-gold gepflasterten Weg in der brandenburgischen Gedenkstätte Seelower Höhen ist ein heftiger Streit entbrannt. Er liegt unterhalb des bekannten Standbildes eines Rotarmisten und wurde vor einem halben Jahr saniert - in der ursprünglichen Farb-Kombination, wie das Landratsamt erklärt. Nun besteht der Landeskonservator Thomas Drachenberg darauf, dass stattdessen wieder verwitterte graue Platten ausgelegt werden. Zuerst hatte die «Märkische Oderzeitung» berichtet. In der Gedenkstätte wird an die entscheidende Schlacht um Berlin im April 1945 erinnert.