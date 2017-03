Für Spandau 04 geht es bei OSC Budapest um nichts mehr

Es geht für Spandau 04 am Mittwoch um nichts mehr, wenn der deutsche Wasserball-Rekordmeister am vorletzten Vorrunden-Spieltag der Champions-League bei OSC Budapest antritt. Mit drei Punkten aus dem Auftakt-Sieg bei Olympic Nizza hat Spandau keine Chance mehr auf das Erreichen des Final Six Ende Mai in Budapest.

In die Finalrunde ziehen neben den Ungarn aus Szolnok, die als Gastgeber automatisch qualifiziert sind, nur noch zwei weitere Teams aus der Sechser-Gruppe. Aktuell führen Szolnok und Olympiacos Piräus (je 19 Punkte) die Tabelle an. Dritter ist Brescia (11) vor OSC Budapest (8). Die Ungarn brauchen jeden Punkt, um die Finalchance zu erhalten.

Star im Team von OSC, siebenmal Meister und zweimal Europacup-Sieger, ist der 34-jährige serbische Center Slobodan Nikic. Er gewann bei vier Olympischen Spielen vier Medaillen - darunter Gold in Rio 2016.

