Investitionsbank: Tausende neue Jobs bei Fintechs in Berlin

Das Berliner Wirtschaftswachstum kommt nach einer Analyse der Investitionsbank Berlin zu einem Viertel aus der Digitalwirtschaft. Gute Chancen sieht die landeseigene Förderbank für die Hauptstadt als Standort für junge digitale Finanzdienstleister, sogenannte Fintechs. Mit 258 Millionen Euro flossen 2016 knapp zwei Drittel der bundesweiten Investitionen in diesem Segment nach Berlin, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Sie rechnet in den nächsten zehn Jahren mit 40 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen bei Fintechs in der Stadt. Das seien mehr als gleichzeitig bei klassischen Banken verloren gingen.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

