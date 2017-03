Füchse Berlin Spieler Wiede und Tönnesen wieder vereint

Für die Füchse Berlin ist im Rennen um die Europapokal-Startplätze ein Sieg gegen Wetzlar Pflicht. Hierfür können Fabian Wiede und Kent-Robin Tönnesen gemeinsam ihren Beitrag leisten. Der rechte Rückraum der Füchse ist endlich wieder top besetzt.

Berlin (dpa) - Darauf haben die Füchse Berlin lange gewartet: Der rechte Rückraum ist mit Nationalspieler Fabian Wiede und Norwegens Vize-Weltmeister Kent-Robin Tönnesen endlich wieder top besetzt. «Ich bin sehr froh, dass alles verheilt ist, und ich jetzt wieder voll durchstarten kann», sagte Wiede. Ein Muskelriss in der Schulter hatte den Europameister zu einer viereinhalbmonatigen Pause gezwungen. Vor gut einer Woche hatte der 23-Jährige sein Comeback im EHF-Pokal bei GOG Handbold gegeben.

Im Heimspiel am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen die HSG Wetzlar soll der nächste Schritt zur Eingewöhnung folgen. «Sein Wurf ist noch nicht so wie vorher, aber sonst bin ich sehr mit ihm zufrieden», erklärte Füchse-Trainer Velimir Petkovic. Auch Tönnesen ist froh, dass Wiede den Füchsen im Kampf um den Champions-League-Startplatz drei wieder helfen kann. «Fabi bringt uns sehr viel, er ist ein kompletter Spieler, explosiv und kann gut Eins gegen Eins gehen», lobte der Norweger.

Tönnesen musste selbst dreineinhalb Monate wegen einer komplizierten Verletzung in der Wade passen. Er stieg aber schon wieder im vergangenen Dezember ein und spielt seitdem groß auf. «Kent hat seit meiner Verletzung extrem gut gespielt», betonte Teamkollege Wiede. Nun ist das Duo wieder vereint und hebt die ohnehin schon vorhandene Qualität im Rückraum aber auch in der Abwehr an.