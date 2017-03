dpa

Zwei Polizisten bei unangemeldeter Demonstration verletzt

Teilnehmer einer unangemeldeten Demonstration am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz haben einem Polizisten verletzt. Ihm wurde der Kiefer gebrochen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Nach dem Angriff am Montagnachmittag musste der Beamte in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Polizistin erlitt zudem Verletzungen an Armen und Beinen, sagte ein Sprecher. Zu der Auseinandersetzung kam es, als die Polizei einschritt und einen Mann festnehmen wollte. Die Behörde ermittelt nun gegen drei Männer und eine Frau wegen gefährlicher Körperverletzung, Gefangenenbefreiung, Widerstands und einem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.

Nach Angaben der Polizei liefen am Montag zehn Demonstranten gegen 16.20 Uhr über die Torstraße in Berlin-Mitte. Dabei trugen sie einen Sarg und skandierten lautstark: «Merkel ist tot!». Weil die Demonstration nicht angemeldet war, nahmen Polizisten die Personalien der Teilnehmer auf. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen 37-Jährigen zwei Haftbefehle vorliegen.

Als die Beamten den Mann stellten, trat und schlug er heftig um sich. Vier weitere Demonstranten eilten ihm zu Hilfe und schlugen auf die Polizisten ein, woraufhin der 37-Jährige flüchten konnte. Die Beamten nahmen drei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sowie eine 33-jährige Frau fest. Die Fahndung nach dem Flüchtigen läuft.

