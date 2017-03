«Antänzer» bestehlen Hotelgast: Polizei nimmt Täter fest

Die Polizei hat zwei mutmaßliche «Antänzer» in Berlin-Wilmersdorf festgenommen. Zivilbeamten hatten beobachtet, wie die beiden Verdächtigen einen Mann am Montagabend vor einem Hotel ansprachen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Männer fragten den Hotelgast zunächst nach Zigaretten und dem Weg. Als der 56-Jährige ihnen helfen wollte, bedrängte ihn einer der Männer: Er fasst ihn am Handgelenk, machte Tanzbewegungen und versuchte, ihm die Uhr zu stehlen. Als das Opfer dies bemerkte, wurden die 19 und 21 Jahre alten Täter aggressiv und hielten den Mann fest. Sie entrissen ihm die Uhr und flüchteten. Die Polizisten, die den Vorfall gesehen hatten, verfolgten das Duo und nahmen es fest.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 08:10 Uhr

Quelle: dpa

