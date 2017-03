dpa

Zwei Fahrradfahrer nach Unfällen in Klinik

Bei Unfällen sind zwei Radfahrer in Berlin verletzt worden. Ein 76 Jahre alter Mann soll am Montag in Tiergarten eine Straße bei Rot überquert haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 39-jähriger Autofahrer, der gerade abbog, konnte nicht mehr bremsen. Der Fahrradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße. Ein weiteres Fahrzeug fuhr auf den Wagen auf. Der Radfahrer kam mit Rückenverletzungen in die Klinik. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow musste ein 16-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Jugendliche soll ebenfalls mit seinem Fahrrad bei Rot auf die Straße gefahren sein. Er stieß dann mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

