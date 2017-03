dpa

Passanten attackiert und verletzt? Taxifahrer vor Gericht

Ein Taxifahrer, der Passanten im Stadtteil Berlin-Neukölln mit Reizgas attackiert und einen von ihnen angefahren haben soll, steht heute vor Gericht. Laut Anklage wollten die Fußgänger den Fahrer auf sein überhöhtes Tempo aufmerksam machen. Nach dem Einsatz von Reizgas habe sich in dem Geschehen im Februar 2016 eine Prügelei entwickelt. Der Angeklagte habe anschließend einen Zeugen gezielt mit seinem Taxi angefahren und schwer verletzt. Dem Fahrer wird gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Für den Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten ist bislang ein Verhandlungstag vorgesehen.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 02:11 Uhr

