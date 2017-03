dpa

Tegel-Volksbegehren: Amtliche Unterschriften-Zahl erwartet

Soll der Flughafen Tegel doch in Betrieb bleiben? Dafür haben sich nach Angaben der Initiatoren rund 200 000 Berliner ausgesprochen, in dem sie das Volksbegehren «Berlin braucht Tegel» unterzeichneten. An diesem Dienstag gibt Landesabstimmungsleiterin Petra Michaelis-Merzbach bekannt, wie viele Unterstützter es genau sind. Damit sich das Abgeordnetenhaus mit der Forderung auseinandersetzt, müssen es 174 000 gültige Unterschriften sein. Die Initiative und die Berliner FDP sind sicher, dass sie dieses Ziel erreicht haben. Fest steht das aber erst am 4. April. Bis dahin wird geprüft, wieviele der Unterschriften gültig sind.

Der Flughafen Tegel schließt nach bisheriger Beschlusslage spätestens sechs Monate nachdem der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld in Betrieb geht. Nach mehreren Terminabsagen hoffen die Verantwortlichen nun auf einen Start im nächsten Jahr.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 01:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen