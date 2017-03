Vermisster Junge durch Berlin gefahren

Aufatmen nach ungewissen Stunden: Ein Siebenjähriger, der am Montag stundenlang als vermisst galt, war mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf Tour. Das berichtete der Junge der Polizei, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Straftat, so die Polizeisprecherin. Der Siebenjährige aus Weißensee kehrte am Montag gegen 20.30 Uhr nach Hause zurück.

Das Kind war am Montagmorgen zunächst unbemerkt aus einem Hort in der Pfingstberggasse in Berlin-Adlershof verschwunden. Die Berliner Polizei hatte unter anderem über soziale Medien um Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen gebeten.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. März 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

