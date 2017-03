Siebenjähriger vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Seit Montagfrüh wird in Berlin der siebenjährige Jason vermisst. Am Abend bat die Berliner Polizei unter anderem über soziale Medien um Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen. Jason war am Morgen gegen 8.20 Uhr zunächst unbemerkt aus einem Hort in der Pfingstberggasse in Berlin-Adlershof verschwunden.

Der Junge ist etwa 135 bis 140 Zentimeter groß, ist schlank und hat kurzes dunkelblondes Haar. Nach Angaben der Polizei trägt er eine schwarz-weiße Camouflage Jacke, blaue Jeans und bunte Chucks. Er hat einen dunkelblauen Star Wars-Rucksack bei sich.

