Feuerwehr birgt Mumie aus Hindu-Tempel in Berlin-Kreuzberg

Die Höhenretter der Berliner Feuerwehr haben eine mumifizierte Leiche aus dem Turm eines Hindu-Tempels in Berlin-Kreuzberg geborgen. Wer der oder die Tote sein könnte, wussten am Montagnachmittag weder Polizei noch Feuerwehr. Fest stehe lediglich, dass die Person bereits «eine längere Zeit» tot sei, hieß es von der Polizei. Darauf lasse der Verwesungsgrad der Leiche schließen. «Es gibt allerdings keine Hinweise auf ein Kapitalverbrechen oder Suizid», sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden die Helfer kurz nach 13.00 Uhr von der Polizei zu dem Tempel in der Hasenheide gerufen. Die Feuerwehrleute bargen den Leichnam und übergaben ihn an die Kriminalpolizei, die nun Identität und Todesursache ermitteln soll. Am Sri-Ganesha-Tempel in Kreuzberg wird seit längerem gebaut. An dem Turm stehen Baugerüste.