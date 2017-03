dpa

Polizei sucht mutmaßliche U-Bahn-Schläger mit Fotos

Berlin (dpa/bb) - Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei vier Tatverdächtige, die am Neujahrstag zwei Männer im U-Bahnhof Eberswalder Straße angegriffen haben sollen. Am Montag veröffentlichte die Polizei die Fahndungsfotos. Wie die Behörde berichtete, sollen die vier Männer am 1. Januar gegen 7.00 Uhr zunächst eine Frau «verbal belästigt» haben. Als sich ein 18-Jähriger schützend vor die Frau stellte, griff ihn ein Mann aus der Gruppe an. Nach einem 24-Jährigen, der ebenfalls schlichten wollte, soll eine Bierflasche geworfen worden sein. Die angegriffenen Männer erlitten Verletzungen im Gesicht und mussten in einer Klinik behandelt werden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise zur Identität der Verdächtigen.



dpa

