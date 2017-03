Polizeibekannter Taschendieb in Berlin erneut erwischt

Zivilfahnder der Bundespolizei haben in einer Berliner S-Bahn einen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der 22-Jährige zuvor versucht, einen Schlafenden zu bestehlen. Demnach fiel der Beschuldigte den Zivilfahndern am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr in der Bahn der Linie S7 auf, als er sich neben den schlafenden Fahrgast setzte. Er versuchte, dem 27-jährigen Potsdamer die Geldbörse zu stehlen. Als sein Opfer aufwachte, wollte der 22-Jährige aus der Bahn flüchten. Dabei nahmen ihn die Bundespolizisten fest. Schon vor knapp zwei Wochen war er von Polizisten bei einem versuchten Taschendiebstahl erwischt worden.

Letzte Änderung: Montag, 20. März 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen