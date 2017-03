dpa

Mehr als jede zweite Straftat nicht aufgeklärt

Im Görlitzer Park in Kreuzberg sollen Polizisten auch weiter Drogendealer ins Visier nehmen - sagt der SPD-Innensenator. Die CDU wirft ihm Verharmlosung vor. Im Innenausschuss wird lange diskutiert.

Berlin (dpa/bb) - In der Hauptstadt wird mehr als jede zweite Straftat nicht aufgeklärt. «Das ist zu kritisieren und nicht hinnehmbar», sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Jetzt würden Gegen-Strategien entwickelt. Mehr Polizisten im Streifendienst und knapp 40 zusätzliche Experten im Landeskriminalamt gehörten dazu. Mittel für bessere Technik zur Spurensicherung sollten beantragt, die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft verstärkt werden, so der SPD-Politiker. «Angsträume» auf Plätzen, Straßen und auf Bahnhöfen müssten beseitigt werden.

Laut Geisel hat die Zahl der Straftaten in Berlin trotz der wachsenden Zahl von Einwohnern nicht zugenommen. Erfasst wurden 568 860 Delikte. Laut Statistik stieg aber der Diebstahl von Fahrrädern und Taschen stark. Die Aufklärungsquote sank insgesamt auf den Tiefstand von 42 Prozent.

Der Innensenator rechnet damit, dass Straftaten von Asylbewerbern deutlich zurückgehen. Gerade das enge Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen in Sporthallen habe zu Konflikten unter den Flüchtlingen geführt. Um so wichtiger sei es, die großen Unterkünfte vollständig aufzulösen und «normale Unterkünfte» zur Verfügung zu stellen. «Ich gehe davon aus, dass die Straftaten in 2017 sinken.»

Unter den knapp 136 000 Tatverdächtigen, die in der polizeilichen Kriminalstatistik 2016 erfasst sind, waren rund 9600 Flüchtlinge. Ihnen wurden laut Geisel 17 180 aller registrierten Straftaten zugerechnet. Darunter waren laut Polizei etwa 2000 Gewaltdelikte in Flüchtlingsunterkünften wie Diebstähle, Angriffe und Schlägereien. Asylbewerber seien gleichzeitig Opfer und Täter.

Die größte Herausforderung für die Ermittler sei aber der islamistische Terror, sagte Polizeivize-Präsidentin Margarete Koppers. Besonders brisant seien die Rückkehrer aus syrischen Kampfgebieten. Ihre Zahl liege im unteren dreistelligen Bereich. Im Kampf gegen Kriminalität brauche die Polizei keine veränderte Strategie, sagte Koppers zu Kritik der oppositionellen CDU.

Zu immer wiederkehrenden Gewalttaten rund um die Rigaer Straße sagte der Innensenator: «Straftaten sind mit nichts zu rechtfertigen.» Man müsse mit den Anwohnern in den Dialog kommen, Gespräche mit Gewalttätern werde es aber nicht geben. Immer wieder war es dort zu Auseinandersetzungen von Gewalttätern mit der Polizei gekommen. Er werde aber dort nicht mit Hunderten Beamten reingehen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnte am Montag angesichts Zehntausender Pensionierungen in den kommenden Jahren vor Personalengpässen in mehreren Bundesländern. Die Rechnung «mehr Polizei gleich mehr Sicherheit» werde vielerorts nicht aufgehen, sagte GdP-Vorsitzender Oliver Malchow.

Laut Gewerkschaft werden bis 2021 (seit 2015) rund 60 000 Polizisten pensioniert - knapp 30 Prozent aller Beamten. Dem stünden zwar rund 72 000 neue Polizisten gegenüber. Von diesen gingen aber allein gut 7000 bei der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt in den Dienst. Berlin büßt demnach mehr als 500 Beamte ein.

