SC Potsdam mit «moralischem Rückenwind» nach Wiesbaden

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam gehen voller Hoffnung in das zweite Spiel der Playoff-Viertelfinalserie beim 1. VC Wiesbaden. «Nach 0:2-Rückstand das erste Match noch gedreht zu haben, gibt uns moralischen Rückenwind für das Auswärtsspiel», sagte Trainer Davide Carli vor der Partie am Dienstag (19.00 Uhr) in der Wiesbadener Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit.

Für den Potsdamer Coach ist der erste Sieg in der Serie «Best of Three» nur ein kleines Stück auf dem Weg ins erste Halbfinale überhaupt für die SCP-Damen. «Jetzt wird es weitaus schwieriger», meinte Carli und versicherte: «Wiesbaden ist ein starkes Team, aber wir werden einige Fehler aus der Samstagspartie ganz sicher nicht nochmal machen.»

Der Hauptrunden-Vierte machte sich am Montag auf den 660 Kilometer langen Weg in die hessische Landeshauptstadt, um sich vor Ort optimal auf die Partie vorbereiten zu können. «Wir werden alles tun, um zu gewinnen und mit der Tradition der 3:2-Siege für den jeweiligen Gastgeber in den Duellen beider Teams zu brechen», sagte er. In den bislang drei Begegnungen der Saison siegte der Gastgeber jedesmal im Tiebreak.

Letzte Änderung: Montag, 20. März 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

