Berliner könnten über Tegel-Schließung entscheiden

Seit Jahren baut Berlin am neuen Hauptstadtflughafen, er soll auch den Altflughafen Tegel ersetzen. Eine Initiative will aber Tegel erhalten - per Volksentscheid. Dieses Etappenziel scheint nah.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner können möglicherweise in einem Volksentscheid über die geplante Schließung des Flughafens Tegel abstimmen. Die von der FDP unterstützte Initiative «Berlin braucht Tegel» hat nach eigenen Angaben vom Montag bis zum Wochenende 198 000 Unterschriften dafür gesammelt, den Flughafen parallel zum neuen Hauptstadtflughafen offen zu halten. Damit ist ein Erfolg des Volksbegehrens denkbar. Dafür sind 174 000 gültige Unterschriften nötig. Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach will die Zahl am Dienstagvormittag bekannt geben.

Man müsse davon ausgehen, dass von den abgegebenen Stimmen 10 bis 15 Prozent ungültig seien, sagte der Berliner FDP-Generalsekretär Sebastian Czaja. «Ich bin zuversichtlich, dass am Ende 174 000 gültige Stimmen zusammenkommen», betonte er wenige Stunden vor Abgabe der letzten Unterschriftenlisten am Montagabend. Auch in den Bürgerämtern konnten die Berliner abstimmen.

Nimmt das Abgeordnetenhaus ein Volksbegehren nicht an, kommt es innerhalb von vier Monaten zu einem Volksentscheid, der abläuft wie eine Wahl. Dass das Abgeordnetenhaus ablehnt, ist wahrscheinlich, denn die rot-rot-grüne Koalition will Tegel vom Netz nehmen. Dort sollen ein Forschungs- und Industriepark sowie Wohnungen entstehen. Die Initiative fordert einen Volksentscheid am Tag der Bundestagswahl am 24. September.

Der Flughafen Tegel schließt nach bisheriger Beschlusslage spätestens sechs Monate, nachdem der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld in Betrieb geht. Nach mehreren Terminabsagen hoffen die Verantwortlichen nun auf einen Start im nächsten Jahr.

Die Initiative «Berlin braucht Tegel» ist aber der Meinung, dass Tegel dann weiter gebraucht wird, um die steigenden Passagierzahlen zu bewältigen. Nach ihrem Wechsel in die Opposition forderte die Berliner CDU, den überlasteten Flughafen zumindest übergangsweise offen halten.

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sprach sich dagegen im Inforadio des RBB gegen eine Weiternutzung von Tegel als Flughafen aus. Die Fläche sei in der wachsenden Stadt für wirtschaftliche Ansiedelungen und Wohnungen nicht verzichtbar.

Anders als bei früheren Volksbegehren haben die Befürworter nicht einen Gesetzentwurf unterschrieben, sondern einen politischen Appell an die rot-rot-grüne Landesregierung: «Der Berliner Senat wird aufgefordert, sofort die Schließungsabsichten aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die erforderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel als Verkehrsflughafen zu sichern!»

Der in die Jahre gekommene Flughafen trägt mit 21,3 Millionen Fluggästen 2016 die Hauptlast des Berliner Luftverkehrs. Am alten Schönefelder Terminal wurden 11,7 Millionen Passagiere abgefertigt.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Planfeststellungsbeschluss für den neuen Flughafen 2006 bestätigt. Demnach soll der BER Berlins einziger Flughafen sein. Gegner des Volksbegehrens argumentieren mit unabsehbaren Folgen, wenn vom höchstrichterlichen Beschluss abgewichen wird. Nach einem Gutachten des wissenschaftlichen Diensts des Bundestag wäre es zumindest denkbar, die Sechs-Monats-Frist zu verlängern und in dieser Zeit den BER auszubauen.

Letzte Änderung: Montag, 20. März 2017 15:50 Uhr

