Joggerin in Prenzlauer Berg brutal überfallen

Eine Joggerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg überfallen und beraubt worden. Die Frau war am Sonntagabend im Mauerpark unterwegs, als ein Unbekannter sie von hinten angriff, wie die Polizei mitteilte. Der Täter schlug ihr mit einem Ziegelstein auf den Kopf. Als die Frau zu Boden ging, schlug er weiter mit dem Stein auf sie ein, trat sie und versuchte, an ihre Jacke zu gelangen. Die Frau konnte sich des Kleidungsstücks entledigen und flüchten. Der Angreifer entkam mit der Jacke, in der sich unter anderem ein Smartphone befand. Das Opfer musste mit einem Kieferbruch und Brüchen an der Hand ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Montag, 20. März 2017 07:10 Uhr

Quelle: dpa

