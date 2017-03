dpa

1. FC Union Berlin kann Zweitliga-Tabellenspitze übernehmen

Der 1. FC Union kann mit einem Sieg im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze übernehmen. Mit drei Punkten in der Heimpartie gegen den 1. FC Nürnberg (20.15 Uhr/Sport1/Sky) würden die Berliner am VfB Stuttgart als derzeitigem Ersten vorbeiziehen. Die Schwaben haben nach der eigenen 0:1-Niederlage bei Greuther Fürth am 25. Spieltag weiter 49 Punkte auf dem Konto. Union steht bei 47 Zählern. Für die «Eisernen» wäre es die erste Spitzenposition in der 2. Liga seit dem 7. Spieltag der Saison 2013/14. Mit dem sechsten Ligasieg nacheinander würde Aufstiegs-Aspirant Union zudem einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

