Eisbären erzwingen «Endspiel» in Mannheim

Die Eisbären wehren sich. In der dritten Overtime erzwingen die Berliner ein «Endspiel» um den Halbfinal-Einzug gegen die Adler Mannheim. Das entscheidende Tor markiert Marcel Noebels.

Berlin (dpa) - Was für ein Krimi! Im DEL-Viertelfinale zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim fällt die Entscheidung erst im siebten Spiel. Mit einem dramatischen 4:3 (3:0, 0:2, 0:1) nach dreimaliger Verlängerung gegen Titel-Mitfavorit Mannheim glich der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag die Serie zum 3:3 aus. Nach einem frühen 3:0 musste das Team von Trainer Uwe Krupp zittern, ehe Marcel Noebels die Berliner in der 101. Minute erlöste.

«Ich bin einfach nur froh, dass es geklappt hat. In der Overtime haben wir sehr gut gespielt», sagte Matchwinner Noebels bei «telekomeishockey.de». Der Torschütze ergänzte: «Mannheim ist eine Super-Mannschaft. Wir wissen, dass sie die Qualität haben, jedes Spiel zu drehen.» Die Adler vergaben die erste Chance, den Halbfinaleinzug perfekt zu machen, haben aber am Dienstag Heimrecht. Die Eisbären können nach der enttäuschenden Vorrunde auf den ersten Halbfinaleinzug seit 2013 hoffen.

Vor 14 008 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof konnten die Eisbären früh eine klare Führung herausspielen, weil die Gäste die nötige Disziplin vermissen ließen und sich viele Strafen einhandelten. Das nutzten die Berliner konsequent: Nick Petersen traf per Penaltyschuss, Noebels im Powerplay. Als gleich zwei Mannheimer auf der Strafbank saßen, sorgte wiederum Petersen nach nicht einmal zehn Minuten für das 3:0.

Das Spiel schien entschieden, doch die Berliner verloren im zweiten Drittel die Kontrolle: Chad Kolarik und Matthias Plachta brachten die Gäste wieder heran. Acht Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang erneut Plachta sogar der Ausgleich. In der Verlängerung waren die Berliner von Beginn an die frischere und gefährlichere Mannschaft. Es dauerte aber bis zur 101. Minute, ehe Noebels in Überzahl für die Entscheidung sorgte.

