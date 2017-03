SC Potsdam mit Leidenschaft zum Matchball

Auf einen 0:2-Satzrückstand antworten die Damen des SC Potsdam mit viel Leidenschaft. Tatsächlich gelingt die Aufholjagd gegen Wiesbaden und der Traum vom Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft könnte schon am Dienstag Realität werden.

Das 3:2 (14:25, 21:25, 25:23, 25:19, 15:13) vor 1789 Zuschauern in der heimischen MBS-Arena war an Spannung kaum zu überbieten. In den ersten beiden Sätzen war für die Gastgeberinnen alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Mitte des dritten Durchganges fing sich das Team peu á peu, senkte die Fehlerquote drastisch – und plötzlich begann die Aufholjagd. «Am Ende haben wir geduldiger gespielt», erklärte der italienische Chefcoach Carli. Mit 24 Punkten avancierte die serbische Diagonalangreiferin Marta Drpa zur herausragenden Akteurin der Partie, die nach nervenaufreibenden 116 Minuten auch den entscheidenden Punkt setzte.