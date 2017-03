Brennendes Fahrzeug: LKA ermittelt wegen Brandstiftung

In der Griebenowstraße in Berlin-Mitte hat am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeug gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Anwohner habe den Vorfall gemeldet, teilte die Polizei mit. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand. In Berlin setzen Unbekannte immer wieder Fahrzeuge in Brand - oft aus politischen Motiven.

Letzte Änderung: Sonntag, 19. März 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

