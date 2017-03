Pfefferspray in Nachtclub versprüht: mehrere Verletzte

In einem Nachtclub am Alexanderplatz wurden mehrere Menschen durch Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Mindestens eine von ihnen sprühte Pfefferspray. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, andere Besucher am Ort des Geschehens ärztlich versorgt.

Letzte Änderung: Sonntag, 19. März 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

