76:82-Niederlage: ALBA verpasst Sieg bei Ulmer Rekordteam

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga eine Überraschung beim Tabellenführer ratiopharm Ulm verpasst. Trotz einer langen Zeit starken Vorstellung unterlagen die Berliner am Samstagabend mit 76:82 (47:43) in Ulm, das den 26. Sieg in Serie feierte und damit einen Bundesliga-Rekord aufstellte. ALBA bleibt zwar Tabellenfünfter, aber der angestrebte vierte Platz rückt nun in immer weitere Ferne. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 25 und Carl English mit 15 Punkten.

ALBA begann hochkonzentriert. Die Berliner trafen fast nach Belieben. Allein fünf Drei-Punkte-Würfe fanden im ersten Viertel den Weg in den Korb. So gelangen ALBA in den ersten zehn Minuten bereits 33 Punkte. Im zweiten Viertel häuften sich dann die Fehler bei den Berlinern, auch weil Ulm nun intensiver verteidigte. Über drei Minuten lang gelang ALBA überhaupt kein Korb. Gegen Ende des zweiten Viertels lag Ulm wieder mit 41:39 vorn. Aber ALBA konterte und eroberte sich die knappe Führung zur Pause wieder zurück.

Im dritten Viertel zog Ulm mit einem 9:0-Lauf wieder etwas davon. Nun lagen die Gastgeber meist in Führung, die Berliner ließen sich aber nicht abschütteln. Erst in der Schlussphase schwanden ALBA allmählich die Kräfte. 17 Sekunden vor dem Ende sorgte Chris Babb mit einem Drei-Punkte-Wurf zum 80:74 für die Entscheidung.

