Tausende Europafans in Berlin und Potsdam erwartet

Zahlreiche EU-Fans wollen heute wieder für europäische Idee auf die Straße gehen. Die Initiatoren der Bewegung «Pulse of Europe» (Puls Europas/PoE) rechnen für eine Kundgebung auf dem Berliner Gendarmenmarkt mit mehr als 5000 Teilnehmern. In Potsdam werden rund 500 Demonstranten erwartet. Zeitgleich finden in über 50 weiteren Städten in Deutschland und Europa Kundgebungen statt.

In Berlin versammeln sich die EU-Befürworter bereits zum sechsten Mal, um für den Zusammenhalt Europas zu demonstrieren. Die Teilnehmerzahl war bisher jedes Mal gestiegen. Themen sind vor allem der Brexit, die jüngste Wahlentscheidung in den Niederlanden und die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich.

Letzte Änderung: Sonntag, 19. März 2017 02:31 Uhr

