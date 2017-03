Berlin Volleys bezwingen Bühl mit 3:1

Die Berlin Volleys sind dem Halbfinale in der deutschen Volleyball-Meisterschaft ein Stück näher gekommen. Der Titelverteidiger gewann am Samstagabend im ersten Viertelfinal-Spiel der Playoff-Serie «Best of Three» gegen den TV Bühl mit 3:1 (25:18, 25:16, 18:25, 25:18). Vor 5249 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle diktierten die Gastgeber das Geschehen zunächst deutlich. Durch Unkonzentriertheiten kam aber ein Bruch in ihr Spiel. Nach dem deutlich verlorenen dritten Satz fingen sich die Volleys erst wieder nach einem 2:6-Rückstand im vierten Durchgang.

Die Berliner können sich in der zweiten Begegnung am 26. März in Bühl mit einem weiteren Sieg das Weiterkommen sichern. Erfolgreichster Angreifer beim Sieger war der Niederländer Wouter ter Maat mit 17 Punkten. Gefeierter Mann im Spiel war indes Felix Fischer. Der 34-jährige Mittelblocker bestritt sein 500. Spiel im Trikot der Volleys, er wird nach der Saison seine aktive Laufbahn beenden. Fischer erhielt gegen Bühl lange Einsatzzeiten und überzeugte durch einige schöne Angriffsaktionen. Am Ende hatte er sechs Punkte für sein Team geholt.

Letzte Änderung: Samstag, 18. März 2017 20:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen