Baxmann ärgert sich nach 1:3: «Wäre mehr drin gewesen»

Mannheim (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin ärgern sich über die vergebene Chance auf den ersten Auswärtssieg in der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen die Adler Mannheim. «Wir haben vielleicht nicht ganz so viele Chancen gehabt, aber hinten sehr gut gestanden und auch in Unterzahl gut gespielt. Es wäre mehr drin gewesen», sagte Verteidiger Jens Baxmann im Interview des Internetportals Telekomeishockey.de nach dem 1:3. In der Serie «Best of Seven» der Deutschen Eishockey Liga (DEL) führen die Adler nun mit 3:2. In allen fünf Spielen siegte jeweils die Heimmannschaft.

Nachdem die Berliner lange konzentriert verteidigt hatten, reichte ein Fehler im Schlussabschnitt, um die Niederlage einzuleiten. «Wir haben uns beim ersten Gegentor an der eigenen blauen Linie verzettelt, das hat Mannheim genutzt», sagte Baxmann. So rächte sich die defensive Ausrichtung am Ende: «Offensiv war das einfach zu wenig», kritisierte Julian Talbot, dem kurz vor Schluss der einzige Berliner Treffer gelungen war, «mit so wenigen Schüssen aufs Tor kannst du nicht gewinnen.»

Die Mannheimer sind jetzt nur noch einen Sieg vom Einzug ins Halbfinale entfernt. Die Eisbären müssen am Sonntag (14.00 Uhr) ihre eigene Heimserie verlängern, um ein entscheidendes siebtes Spiel zu erzwingen. «Wir müssen am Sonntag wieder ein anderes Spiel spielen», forderte Talbot - so wie in den ersten beiden Heimspielen. In denen waren die Berliner deutlich offensiver als am Freitag und hatten letztlich mit jeweils sechs Toren klar gewonnen.

