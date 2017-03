Sturmfront über Berlin: Glimpflich abgelaufen

Tief Christoph ist schuld. Nach den frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Woche fegt am Samstag ein heftiger Sturm über Berlin.

Berlin (dpa/bb) - Unmittelbar vor Frühlingsbeginn hat am Wochenende eine Sturmfront über Berlin für zahlreiche Schäden gesorgt. Wegen Sturmböen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern rief die Feuerwehr am Samstagmittag den Ausnahmezustand aus.

Schuld war das Sturmtief Christoph, das mit heftigen Böen vor allem über den Nordosten Deutschlands fegte. Am Flughafen Berlin-Schönefeld zeigten die Messgeräte 102 km/h an. Am späten Nachmittag flaute der Wind ab.