Sturm auch in Berlin: Rund 300 Feuerwehreinsätze

Wie in Brandenburg hat stürmisches Wetter am Samstag auch in Berlin zu erheblichen Schäden geführt. Innerhalb von drei Stunden musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag rund 300 Mal ausrücken, wie ein Sprecher mitteilte. Verletzte gab es nicht.

Die Einsatzkräfte mussten vor allem umgestürzte Bäume und abgerissene Zweige von den Straßen räumen, Baustellen sichern und lose Bauteile bergen. Sechs Freiwillige Feuerwehren waren zusätzlich im Dienst.

Die S-Bahn Berlin unterbrach wegen Sturmschäden vorübergehend einige Linien. So wurden über Twitter umgestürzte Bäume etwa von der S1, der S8 und der S41 gemeldet. Bis zum Nachmittag könne es noch zu Verspätungen kommen, hieß es.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zogen am Samstag Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern über Berlin und Brandenburg. Für den Abend erwarteten die Meteorologen ein Abflauen des Windes.

