Unruhige Nacht in der Rigaer Straße: Keine Verletzten

Fliegende Farbbeutel, brennende Eimer und ein Polizeihubschrauber - in der Rigaer Straße ist es in der Nacht zum Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Dreimal hintereinander brannte eine Feuertonne, Beamte wurden von teils vermummten Personen beleidigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Polizeiwagen wurde mit Farbbeuteln beworfen.

Eine 32-jährige Frau erstattete Anzeige, weil das von ihr in der Rigaer Straße abgestellte Carsharing-Auto in gelber Farbe mit dem Anarchiesymbol besprüht war. Die Polizei setzte einen Hubschrauber und knapp zwei Dutzend Einsatzkräfte ein. Verletzt wurde bei den Ausschreitungen niemand. In der Rigaer Straße in Friedrichshain kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Linksautonomen.

