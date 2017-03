Ein Toter nach blutigem Streit in Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) ist ein 28-jähriger Somalier erstochen worden. Der Asylbewerber sei am Mittag mit einem 25-jährigen Landsmann in einen Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Daraufhin habe der Jüngere mit einem Messer zugestochen. Der 25-Jährige wurde festgenommen. Über die Hintergründe des Streits war zunächst nichts bekannt.

Letzte Änderung: Samstag, 18. März 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

