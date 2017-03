Pizzabote mit Messer überfallen: 24-Jähriger festgenommen

Ein Pizzabote ist in Kreuzberg von zwei Männern mit einem Messer bedroht worden. Die beiden Unbekannten forderten den 25-Jährigen am Freitagabend auf, sein Geld herauszugeben. Anschließend flüchteten sie mit der Beute über die Johanniterstraße in Richtung Brachvogelstraße, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei konnte einer der Männer, ein 24-Jähriger, von der Polizei gefasst werden. Er wurde dem Raubkommissariat übergeben.

Letzte Änderung: Samstag, 18. März 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

