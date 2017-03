dpa

500 Teilnehmer zur Pro-Europa-Demo in Potsdam erwartet

Zur dritten Demonstration der proeuropäischen Bewegung «Pulse of Europe» werden am Sonntag in Potsdam (14.00 Uhr) wieder rund 500 Teilnehmer erwartet. «Wir wollen uns zunächst bei den niederländischen Freunden bedanken, dass sie sich in der vergangenen Woche relativ eindeutig für Europa ausgesprochen haben», sagte der Sprecher der Potsdamer Initiative, Tobias Gustedt, am Samstag. «Zugleich wollen wir den Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl in Frankreich richten, wo es zentral um die Zukunft Europas geht.»

Seit zwei Wochen demonstriert die Bewegung jeweils am Sonntagnachmittag mit mehreren hundert Teilnehmern am Brandenburger Tor in der Potsdamer Innenstadt für Frieden und Völkerverständigung in Europa. Die rechtspopulistische AfD hatte am vergangenen Sonntag eine Gegendemonstration mit einem Dutzend Teilnehmern organisiert.

Zu einer Kundgebung in Berlin werden am Sonntag gleichzeitig rund 6000 Teilnehmer erwartet. In über 50 Städten in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und anderen EU-Staaten demonstrierten vergangene Woche mehr als 25 000 Europa-Freunde.

