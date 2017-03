dpa

Wohnungsbrand in Kreuzberg: Mordkommission ermittelt

Nach dem Fund einer Frauenleiche bei einem Wohnungsbrand in Kreuzberg schließen die Ermittler ein Gewaltverbrechen nicht aus. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gaben Zeugen an, sie hätten kurz vor Ausbruch des Feuers einen Mann aus einem Fenster der Wohnung in der Pücklerstraße flüchten sehen.

Der Brand war am Freitagabend gegen 21 Uhr in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Als die Feuerwehr die Flammen löschte, fand sie die leblose Frau. Am Körper der 41-Jährigen stellten die Ermittler Stichverletzungen fest. Ob diese zum Tod geführt haben, muss nun eine Obduktion klären.

Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Mordkommission bat die Bevölkerung um Mithilfe.

