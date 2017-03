dpa

Hertha will wieder auswärts siegen: «Mutig auftreten»

Nach fünf Niederlagen nacheinander will Hertha BSC endlich wieder einmal in einem fremden Stadion siegen. Während der Berliner Fußball-Erstligist in der aktuellen Saison als bestes Heimteam der Bundesliga im Olympiastadion schon 31 Punkte eingesammelt hat, holte das Team von Trainer Pal Dardai in der Ferne nur neun Zähler. Damit liegt Hertha in der Auswärtstabelle nur auf Rang 15. «Wir versuchen, etwas anders zu machen. Und dann schauen wir, ob das funktioniert», erklärte Dardai vor dem Spiel am Samstag beim Tabellen-Siebten 1. FC Köln: «Wir müssen mutig auftreten.»

Die in der Woche noch angeschlagenen Salomon Kalou (Muskelprobleme), Sebastian Langkamp (Kopfblessur) und Mitchell Weiser (Knöchelverletzung) gehören zum Aufgebot für die Partie. Der letzte Auswärtssieg der Berliner datiert vom 3. Dezember des Vorjahres in Wolfsburg. Die Kölner haben ihrerseits seit sechs Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Im Kampf um den sechsten Tabellenrang, der am Saisonende den Einzug in die Europa League bedeutet, könnte die Partie schon die Weichen stellen. Gewinnt Hertha (derzeit 40 Punkte), würde der Vorsprung auf Köln (34) auf neun Zähler anwachsen.

Letzte Änderung: Samstag, 18. März 2017 09:30 Uhr

