Eine Uni in Brandenburg bewirbt sich für Exzellenzcluster

Für das bundesweite Forschungs- und Hochschulförderprogramm «Exzellenzstrategie» bewirbt sich in diesem Jahr die Universität Potsdam als einzige märkische Hochschule. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Wir bewerben uns mit einem Clusterantrag, der seinen Schwerpunkt an der Schnittstelle von Geo- und Biowissenschaften haben wird», sagte ein Universitätssprecher. Bereits bei zwei früheren Exzellenzprogrammen hatte sich die Hochschule letztlich ohne Erfolg beworben. Dass es Brandenburgs Hochschulen bislang - wenn überhaupt - nur als Projektteilhaber in die Exzellenzprogramme geschafft haben, sieht ein Sprecher des Potsdamer Wissenschaftsministeriums in der «jungen Hochschullandschaft» Brandenburgs begründet. Deshalb hätten noch nicht so viele Projekte entstehen können.

Letzte Änderung: Samstag, 18. März 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

