dpa

AfD-Politiker beklagen Defizite im Kampf gegen Extremismus

Die AfD sieht Defizite im Kampf gegen Extremismus in Deutschland. «Während lange Zeit weitestgehend nur der rechte Extremismus problematisiert und mit entsprechenden millionenschweren Programmen bekämpft werden sollte, blieb die etablierte Politik auf dem linken Auge blind und paktierte sogar mit Gruppierungen aus dem linksextremen Spektrum», erklärte Parteichef Jörg Meuthen am Samstag anlässlich eines AfD-Kongresses in Berlin. Dies habe Gruppen wie die «sogenannte Antifa» aufgewertet. Der Berliner AfD-Vorsitzende Georg Pazderski warf insbesondere SPD, Linken und Grünen in der Hauptstadt vor, sich nicht klar gegen Linksextremismus abzugrenzen. «Nach rechts schließt man die Reihen, nach links bleibt man porös.»

Letzte Änderung: Samstag, 18. März 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen