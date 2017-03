AfD sieht Defizite im Kampf gegen Linksextremismus

Die AfD wirft den etablierten Parteien vor, auf dem linken Auge blind zu sein. Auch der Islamismus sei eine Gefahr, heißt es bei einem Kongress in Berlin.

Berlin (dpa/bb) - Führende AfD-Politiker sehen Defizite im Kampf gegen den Linksextremismus und Islamismus in Deutschland. Zugleich weisen sie extremistische Tendenzen in der eigenen Partei zurück. «Es gibt keine extremistischen Tendenzen in der AfD, das ist Unsinn», sagte der Berliner AfD-Vorsitzende Georg Pazderski am Samstag am Rande eines «Extremismuskongresses» seiner Partei der Deutschen Presse-Agentur.