Eisbären verlieren erneut in Mannheim - 2:3 in Viertelfinal-Serie

Mannheim (dpa/bb) – Den Eisbären Berlin droht im Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Aus. Am Freitagabend unterlagen die Berliner bei den Adler Mannheim trotz einer lange Zeit starken Defensivleistung mit 1:3 (0:0, 0:0, 1:3). Der späte Anschlusstreffer von Julian Talbot reichte nicht, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. In der Serie liegen die Berliner nach der dritten Auswärtsniederlage mit 2:3 hinten. Die Eisbären müssen nun am Sonntag (14.00 Uhr) zu Hause gewinnen, um nicht wie im vergangenen Jahr im Viertelfinale auszuscheiden.

In der mit 13 600 Zuschauern ausverkauften Arena konzentrierten sich die Eisbären vornehmlich auf die Abwehrarbeit und tauchten nur selten vor dem Mannheimer Tor auf. Die Gastgeber gaben deutlich mehr Schüsse auf den Kasten von Petri Vehanen ab, von denen allerdings nur wenige gefährlich waren. Weil beide Teams angesichts der großen Bedeutung des Spiels lange das Risiko scheuten, ging es torlos in den Schlussabschnitt. Das änderte sich erst, als Eisbären-Verteidiger Alex Roach einen folgenschweren Fehlpass an der eigenen blauen Linie spielte. Luke Adam nutzte ihn, um Vehanen im Alleingang zu überwinden.

Kurz darauf baute Garrett Festerling den Vorsprung aus. Die Berliner kamen durch Talbot noch einmal heran, aber Carlo Colaiacovo sorgte in der Schlussminute für den Endstand, als Vehanen sein Tor zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 22:50 Uhr

Quelle: dpa

