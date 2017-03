RBB: «Mall of Kudamm» vorerst auf Eis

Das Kaufhaus Karstadt am Berliner Kurfürstendamm bleibt vorerst offen. Wie die RBB-Abendschau am Freitag berichtete, liegt das dort geplante Projekt «Mall of Kudamm» vorerst auf Eis. Karstadt und der beteiligte Investor wollten ihre Pläne für das Shoppingcenter überdenken, hieß es. Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) sagte dem Sender, man sei mit allen Beteiligten im Gespräch. Die Bereitschaft, das Projekt neu zu denken, sei groß. Ursprünglich hatte Karstadt noch im März wegen des geplanten Umbaus schließen sollen.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 20:20 Uhr

Quelle: dpa

