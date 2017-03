Bombenfund in Oranienburg: Keine Sprengung erforderlich

In Oranienburg ist erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Blindgänger konnte jedoch ohne Entschärfung vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) abtransportiert werden, wie die Polizeidirektion Nord am Freitag mitteilte. Die Bombe war am Donnerstag in einer Kiesgrube auf einem Firmengelände im Ortsteil Germendorf entdeckt worden. Nachdem ein Fachmann das 70 Kilogramm schwere Stück als transportfähig eingestuft hatte, konnte es um 17.40 Uhr entfernt werden.

Oranienburg gilt deutschlandweit als eine der am stärksten mit Weltkriegsmunition belasteten Städte Deutschlands. Zuletzt wurde im Dezember die 200. Bombe seit der Wende entschärft.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

