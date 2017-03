dpa

Anzeige gegen Ben Becker nach Angriff auf Fotografen

Schauspieler Ben Becker (52) soll während eines Aufritts in Ludwigsburg einen Pressefotografen angegriffen und leicht verletzt haben. Der Fotograf habe Anzeige wegen einfacher Körperverletzung erstattet, bestätigte die Polizei am Freitag. Mehrere Medien berichteten über den Vorfall. Demnach hat sich Becker bei der Aufführung seines Stücks «Ich, Judas» am Donnerstag im Ludwigsburger Forum vom Kameraklicken gestört gefühlt. Eine Sprecherin des Stars sagte auf Nachfrage: «Kein Kommentar.» Der Angriff könne ein Nachspiel haben, berichtete der Chefredakteur der «Bietigheimer Zeitung», Andreas Lukesch, dem SWR.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 17:20 Uhr

