dpa

Ministerium prüft Lockerung der Stallpflicht

Die umstrittene Stallpflicht wegen des Ausbruchs der Geflügelgrippe steht in Brandenburg auf dem Prüfstand. Derzeit läuft zusammen mit den Landkreisen eine neue Risikoeinschätzung, wie Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) am Freitag mitteilte. «Das Verbraucherschutzministerium prüft, ob eine Lockerung der Stallpflicht auf Grund der aktuellen Seuchensituation möglich ist. Eine Entscheidung wird am kommenden Dienstag getroffen», sagte Ludwig.

Zuvor hatten unter anderem die Grünen gefordert, die Stallpflicht nicht zuletzt wegen der im Frühjahr steigenden Temperaturen aufzugeben. Auch in anderen Bundesländern gibt es Überlegungen, die Vorschriften zu lockern. In Brandenburg war bei Dutzenden Vögeln das H5N8-Virus nachgewiesen worden. Mehr als 100 000 Tiere von Züchtern mussten getötet werden. Die Stallpflicht war nach den ersten Nachweisen des Erregers im November erlassen worden.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen