Berliner CDU-Fälschungsaffäre schlägt erneut Wellen

Nach Bekanntwerden der Fälschungsaffäre kommt es bei der CDU im Berliner Südwesten zum Showdown: Am Sonntag will die Partei ihren Kandidaten für den Bundestag nominieren. Doch vorher gibt es neuen Wirbel.

Berlin (dpa/bb) - Die Fälschungsaffäre im größten Berliner CDU- Kreisverband Steglitz-Zehlendorf sorgt nicht nur politisch, sondern auch juristisch für Wirbel. Am Freitag erklärte die Staatsanwaltschaft, dass sie über Ermittlungen etwa gegen den Bundestagsabgeordneten Karl-Georg Wellmann bislang keine Entscheidung getroffen habe. «Der Prüfvorgang ist noch nicht abgeschlossen», sagte Behördensprecher Martin Steltner der Deutschen Presse-Agentur. Dafür sei es viel zu früh. Als Straftatbestand kommt Urkundenfälschung in Frage.

CDU-Justiziar Ernst Brenning hatte festgestellt, dass bei einer Mitgliederbefragung in Steglitz-Zehlendorf etwa 350 Antwortbögen gefälscht wurden. In seinem Anfang der Woche bekanntgewordenen Bericht äußert er den Verdacht, dass Wellmann und mindestens einer seiner Mitarbeiter beteiligt gewesen sein könnten. Wellmann weist eine Beteiligung vehement zurück. Er erstattete inzwischen Anzeige gegen Brenning wegen Verleumdung, wie sein Anwalt Michael Bärlein mitteilte. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Eingang am Freitag.

Die Kandidatur in dem für die CDU bisher als sicher geltenden Wahlkreis ist zwischen Wellmann und dem früheren Berliner Justizsenator und CDU-Vize Thomas Heilmann heiß umkämpft. An diesem Sonntag steht bei einer Mitgliederversammlung ein weiterer Wahlgang zur Nominierung an - beim ersten Anlauf am 1. März gab es ein Patt zwischen Wellmann und Heilmann, beide erhielten 245 Stimmen.