Flüssigkeits-Attacke auf Frau: zehn Hinweise

Nach dem Angriff einer Frau mit einer unbekannten Flüssigkeit in Berlin-Prenzlauer Berg ist noch immer unklar, ob es sich um Säure gehandelt hat. Es seien bisher zehn Hinweise zur Tat eingegangen, hieß es am Freitag bei der Berliner Polizei. Der Angreifer ist noch unbekannt. Die Attacke in der Nacht auf Dienstag war seit Dezember der sechste Fall, in dem ein Radfahrer eine Flüssigkeit gegen Frauen spritzte.

Im Prenzlauer Berg war eine 41-Jährige zu Fuß unterwegs, als ihr der Unbekannte mit dem Rad hinterherfuhr. Nachdem sie sich zu ihm umgedreht hatte, spritzte der Täter eine Flüssigkeit in Richtung ihres Kopfs. Die Frau konnte sich mit einem Schal schützen und blieb unverletzt. Der Radfahrer flüchtete.

