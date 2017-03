Dardais Geheimnisse für Köln: «Werden etwas anders machen»

2017 hat Hertha BSC noch nicht einen einzigen Punkt aus fremden Stadien entführt. Gegen Lieblingsgegner Köln soll das nun gelingen. Dafür hat Trainer Dardai einen Geheimplan entwickelt.

Berlin (dpa) - Geheimnisvoll sprach Pal Dardai über seinen nächsten Auswärtsplan. «Wir versuchen, etwas anders zu machen. Und dann schauen wir, ob das funktioniert», erklärte der Cheftrainer von Hertha BSC vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Lieblingsgegner 1. FC Köln. Einzelheiten wollte Dardai nicht verkünden - dann wäre es ja nicht mehr geheim. Viel hatte der Ungar zuletzt auf fremden Fußball-Plätzen schon probiert. Doch nach dem letzten Auswärtssieg am 3. Dezember des Vorjahres in Wolfsburg setzte es in der Liga außerhalb des eigenen Olympiastadions fünf Niederlagen.