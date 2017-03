AfD nominiert Ex-CDU-Stadtrat für Posten in Pankow

Die AfD hat einen neuen Kandidaten für ihren noch vakanten Stadtratsposten im Berliner Stadtbezirk Pankow. Sie will den früheren CDU-Baustadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Daniel Krüger, ins Rennen schicken, wie ein Parteisprecher am Freitag bestätigte. Demnach wird die Pankower AfD Krüger bei der nächsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 5. April zur Wahl stellen. Zuerst hatte der «Tagesspiegel» (Freitag) über die Personalie berichtet, Krüger wollte demnach am Donnerstag aus der CDU austreten. Der erste AfD-Stadtratskandidat Nicolas Seifert war bei sieben Wahlgängen durchgefallen. Er hatte am Rande einer Demonstration einen als Clown verkleideten Reporter der ZDF-Satiresendung «heute Show» attackiert.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

