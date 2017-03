Internationaler Haftbefehl: Mann in Berlin festgenommen

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in Berlin einen 27-Jährigen aus Bahrain festgenommen, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag. Darin wird ihm vorgeworfen, in seinem Heimatland Teil einer Terrorzelle gewesen zu sein, teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann ist mit seiner Familie als Asylbewerber in Deutschland. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft zur schiitischen Opposition im Königreich Bahrain gehören. Der 27-Jährige sitzt nun in Haft. Seine Auslieferung werde geprüft. Laut «B.Z.» (online) war der Mann am Donnerstagabend in einem Neuköllner Hotel festgenommen worden.